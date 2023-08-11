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Центробанк планирует вернуть ключевую ставку в диапазон в 5,5-6,5%

ЦБ планирует вернуть ключевую ставку в диапазон в 5,5-6,5% к 2026 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский Центробанк (ЦБ) планирует вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон на уровне 5,5-6,5% к 2026 году. Об этом говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы, опубликованном на сайте ЦБ.

Согласно документу, Центробанк в базовом сценарии прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9-8,3% годовых в 2023 году, 8,5-9,5% в 2024 году и 6,5-8,5% в 2025 году.

«К 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5-6,5% годовых», — сказано в проекте.

До этого сообщалось, что ключевая ставка в этом году может достичь двузначного числа впервые с июня 2022 года. По мнению заместителя председателя Центрального банка России Алексея Заботкина, с большой долей вероятности может потребоваться очередное повышение ключевой ставки, что необходимо для стабилизирования инфляции на уровне цели в 4%. По его мнению, очередное «движение вверх» может случиться уже в сентябре. Чтобы подобного не произошло, необходимо реализовать какие-то дезинфляционные риски, которые на сегодняшний день не наблюдаются.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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