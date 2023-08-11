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VK планирует перерегистрировать бизнес в России

Компания VK перерегистрирует бизнес в России и уйдет с Лондонской биржи

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Алексей Майшев/РИА Новости

Компания VK планируется перерегистрировать бизнес с Британских Виргинских островов в России, сообщает пресс-служба VK.

«Компания сообщает о намерении направить в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA, Financial Conduct Authority) заявления о прекращении листинга в Официальном списке FCA ГДР Компании, а также в адрес Лондонской фондовой биржи — о прекращении допуска ГДР (глобальных депозитарных расписок) к торгам на Основном Рынке Лондонской фондовой биржи», — говорится в сообщении VK.

Отмечается, что листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже прекратится 12 сентября 2023 года.

До этого прибыль VK выросла на треть в первом полугодии 2023 года и составила 57,3 млрд рублей.

Основной причиной роста стало увеличение доходов от онлайн-рекламы на 51% — до 35,1 млрд рублей. Также увеличилась аудитория ключевых сервисов компании. Среднесуточное количество пользователей VK выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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