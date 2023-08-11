Мишустин заявил, что российская экономика адаптировалась к вызовам

Премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание по экономическим вопросам, заявил, что экономика страны адаптировалась ко внешним вызовам и показывает рост, передает ТАСС.
«Она [экономика] адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост», — сказал Мишустин.
По его словам, рост экономики опирается на внутренний спрос, он произошел благодаря ранее принятым решениям и оперативным действиям правительства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что за последние пять месяцев рост ВВП страны составил 0,6%, а реальные зарплаты за четыре месяца этого года выросли на 4,2%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия вышла из кризиса. По его мнению, у страны есть перспективы на «достаточно быстрое» развитие.
Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.