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Мишустин заявил, что российская экономика адаптировалась к вызовам

Мишустин: экономика РФ адаптировалась к вызовам и демонстрирует устойчивый рост

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая совещание по экономическим вопросам, заявил, что экономика страны адаптировалась ко внешним вызовам и показывает рост, передает ТАСС.

«Она [экономика] адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост», — сказал Мишустин.

По его словам, рост экономики опирается на внутренний спрос, он произошел благодаря ранее принятым решениям и оперативным действиям правительства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что за последние пять месяцев рост ВВП страны составил 0,6%, а реальные зарплаты за четыре месяца этого года выросли на 4,2%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия вышла из кризиса. По его мнению, у страны есть перспективы на «достаточно быстрое» развитие.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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