В Госдуме оценили риск появления пузыря на рынке кредитования

Объемы кредитования россиян растут по всем направлениям, и прежде всего по ипотеке, несмотря на то, что ставки на займы увеличиваются. Не исключено, что стоимость розничных кредитов повысится еще после повышения ключевой ставки до 8,5%, сказал в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, поведение потребителей можно объяснить тем, что на рынке недвижимости наблюдается рост предложений, а также наличием льготных ипотечных программ.

«Третий фактор — это стремление людей сохранить деньги, в том числе инвестируя накопления в недвижимость, таким образом оберегая их от обесценивания», — добавил Аксаков.

При этом, по его мнению, массовое желание россиян сберечь денежные средства с привлечением кредитов не приведет к появлению кредитного пузыря.

«Центральный банк внимательно отслеживает ситуацию. И одна из причин повышения ключевой ставки заключается как раз в том, чтобы не допустить формирования кредитного пузыря», — заключил депутат.

9 августа в российском Центробанке сообщили, что ожидают повышения ставок по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что ЦБ решил до конца года не покупать валюту в рамках бюджетного правила.