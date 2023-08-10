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Более половины россиян считают, что санкции не повлияли на их жизнь

ФОМ: более половины россиян считают, что санкции не влияют на их образ жизни

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Более 50% россиян считают, что санкции, введенные в отношении РФ с прошлого года, никак не влияют лично на них и их образ жизни. Об этом свидетельствует опрос Фонда общественное мнение (ФОМ).

56% опрошенных заявили, что санкции совсем не повлияли лично на них и их образ жизни, 25% ответили, что санкции повлияли не очень сильно, 14% ощутили сильное влияние санкций.

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на расчеты агентства Bloomberg заявило, что несмотря на действующие против России западные санкции, в июле 2023 года доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд. Обозреватели Handelsblatt назвали такой рост доходов «промежуточной победой» России в экономическом противостоянии с Западом.

Ранее стало известно, что сокращение добычи российского газа начало замедляться.

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