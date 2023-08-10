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В США призвали Байдена прекратить спонсирование Киева

Конгрессвумен Боберт: США должны прекратить тратиться на Украину

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Kevin Lamarque/Reuters

Правительство Соединенных Штатов во главе с президентом Джо Байденом не должно одобрять запрос Белого дома о направлении дополнительных средств в качестве помощи Киеву. Так в своем Twitter-аккаунте написала член палаты представителей конгресса США Лорен Боберт от партии республиканцев.

«Ответ должен быть «нет!», — высказалась она.

По мнению конгрессвумен, Вашингтон для Украины сделал уже «более чем достаточно». Она также выразила недовольство отсутствием аудиторских проверок направляемых республике финансов.

До этого ssociated Press, ссылаясь на анонимный источник писало, что американский президент Джо Байден 10 августа направит запрос в конгресс США о направлении более $13 млрд дополнительно в качестве экстренной помощи Украине.

В свою очередь, конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что американское правительство во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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