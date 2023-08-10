Байден попросит конгресс США выделить $13 млрд Украине

Американский президент Джо Байден 10 августа направит запрос в конгресс США о направлении более $13 млрд дополнительно в качестве экстренной помощи Украине. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на анонимный источник.

Согласно информации агентства, ожидается, что Белый дом также запросит $12 млрд для пополнения федеральных фондов на случай стихийных бедствий.

Накануне сообщалось, что Байден планирует запросить у конгресса Соединенных Штатов дополнительно свыше $10 млрд для новой помощи Украине.

В свою очередь, конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что американское правительство во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.