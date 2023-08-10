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«Белавиа» пока не стали запрещать летать в Грузию

«Белавиа» не стали запрещать летать в Грузию, несмотря на санкции США

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Максим Шеметов/Reuters

Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что изучит информацию о санкциях США, введенных против белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом говорится в заявлении агентства в социальных сетях.

Агентство отметило, что с июня текущего года ограничило полеты авиакомпании «Белавиа» в Грузию на самолетах американской Boeing. Рейсы белорусской авиакомпании в направлении Грузии осуществляются бортами бразильского авиаконцерна Embraer.

«Агентство... детально изучит новые санкции, введенные США в отношении авиакомпании «Белавиа», и только после этого примет решение», — говорится в заявлении.

Накануне Вашингтон добавил в санкционный список по Белоруссии пять организаций, включая авиакомпанию «Белавиа», Минский завод гражданский авиации, департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии. Также США расширили санкции в отношении Белоруссии, внеся туда еще восемь человек. 3 августа Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и трех компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в Краснодаре откроют отделение посольства Белоруссии.

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