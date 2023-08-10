Выручка VK в первом полугодии увеличилась на треть

Выручка российской технологической компании VK (владелец соцсети «ВКонтакте») в первом полугодии 2023 года выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 57,3 млрд рублей по МСФО. Об этом сообщила компания в отчете за полугодие.

Как сообщается в отчетности компании, основной причиной роста стало увеличение доходов от онлайн-рекламы на 51% — до 35,1 млрд рублей. В частности, отмечается существенный рост в сегментах performance-рекламы и рекламы для малого и среднего бизнеса.

В VK отмечают увеличение аудитории ключевых сервисов. Среднесуточное количество пользователей VK выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 76 млн человек.

Активные инвестиции в продукты и контент, а также спрос на образовательные сервисы и решения для бизнеса называются дополнительными факторами роста выручки. В результате совокупный убыток VK за полугодие сократился с 53,5 млрд до 8,8 млрд рублей.

В начале недели VK объявила о старте приема заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков

Ранее стало известно, что VK Fest оказался самым масштабным событием этого года в России.