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Годовая инфляция в США ускорилась впервые с июня прошлого года

Минтруд: инфляция в США ускорилась впервые с июня 2022 года, составив 3,2%

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Pexels

Министерство труда США на своем сайте сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июля выросли на 3,2% в годовом выражении против 3% месяцем ранее.

Таким образом, годовая инфляция в Соединенных Штатах ускорилась впервые с июня прошлого года.

В месячном выражении потребительские цены в стране за июль выросли на 0,2% после роста также на 0,2% в июне.

Базовая инфляция в США, кроме цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4,7% с 4,8% в июне, а в месячном составила 0,2%, как и месяцем ранее.

Цены на продовольствие по итогам июля увеличились на 0,2%, на энергоносители выросли на 0,3%. В годовом выражении цены на продукты питания в США выросли на 4,9%, наблюдается падение цен на энергоносители на 20,3%.

До этого сообщалось, что более половины американцев пессимистично оценивают текущее состояние экономики Соединенных Штатов. 51% опрошенных телеканалом CNN считают, что ситуация в экономике страны находится в упадке и продолжает ухудшаться.

Ранее экс-советник ЦРУ назвал возможную причину краха господства доллара.

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