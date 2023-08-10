РФ в июне стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию за июнь 2023 года, говорится в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Согласно отчету, Российская Федерация продолжает удерживать лидирующие позиции по экспортному показателю в вышеуказанные страны на протяжении последних четырех месяцев.

По данным ОПЕК, в июне РФ обеспечила порядка 20% от общего объема ввозимой в Китай нефти. В общей сложности импорт нефти Китаем в июне увеличился на 5% в сравнении с маем и достиг 12,7 млн баррелей в сутки (б/с). В Индии Россия уже год считается лидером по поставкам нефти, обеспечив в июне 45% от общей доли импорта. Общий объем импорта нефти Индией в июне немного уменьшился по сравнению с маем — на 3%, до 4,7 млн б/с.

В сообщении уточняется, что в Саудовскую Аравию было экспортировано 15% поставок, в Малайзию — около 11%, порядка 17% поставок обеспечил Ирак, и 16% — Саудовская Аравия.

Ранее Mint сообщал, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022-2023 финансовом году.