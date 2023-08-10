Германия может столкнуться с нехваткой газа до 2027 года

Германия будет сталкиваться с риском серьезного дефицита газа вплоть до начала 2027 года, если не увеличит инфраструктуру для обеспечения топливом. Такое предупреждение поступило от Ассоциации операторов газовых хранилищ страны INES.

По их данным, очень холодная зима уже в следующем году может привести к исчерпанию запасов газа в хранилищах к концу января 2024-го.

Чтобы гарантировать бесперебойные поставки раньше, Германии необходимо построить дополнительные терминалы для приема СПГ, увеличить мощности хранилищ и трубопроводов.

Сейчас газовые хранилища Германии заполнены почти на 90%, и ситуация развивается позитивно, отмечают в INES.

«Тем не менее риск нехватки газа при низких температурах все еще существует и, вероятно, сохранится до зимы 2026/27 года без принятия дополнительных инфраструктурных мер. Только после этого снижение потребления газа может устранить необходимость в дальнейших мерах», — сказал управляющий директор INES Себастьян Блешке.

Германия оказалась одной из наиболее пострадавших стран от сокращения Россией поставок газа. Тем не менее благодаря мягкой зиме, снижению потребления и наращиванию альтернативных источников, острую нехватку удалось избежать.

Накануне цена газа в Европе достигла двухмесячных максимумов, на фоне забастовки рабочих в Австралии.

Ранее стало известно, что сокращение добычи российского газа начало замедляться.