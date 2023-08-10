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Экономисты назвали последствия прекращения зерновой сделки для мира

FT: последствия срыва зерновой сделки могут быть катастрофическими для мира

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Nina Liashonok/Reuters

Последствия срыва зерновой сделки для мира могут быть катастрофическими. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на мнения экономистов и аналитиков.

Отказ от зерновой сделки увеличит риски для всего мира, считает главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн. Замены для российского и украинского зерна, которое в рамках сделки экспортировалось через Черное море, просто нет, объяснил эксперт. Аналитики допустили, что срыв зерновой сделки спровоцирует рост мировых цен на зерно. Это позволит России компенсировать выпадающие из-за санкций доходы, сказали аналитики.

10 августа источник в МИД Турции заявил ТАСС, что Анкара надеется на возобновление зерновой сделки после встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Это будет основной темой в запланированных переговорах лидеров ,сказал собеседник агентству. 8 августа Эрдоган на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом в Анкаре заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки.

Россия прекратила свое участие в зерновой сделке 17 июля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял, что условия РФ не были выполнены.

Ранее сообщалось, что Россия продала подорожавшую после прекращения зерновой сделки пшеницу Египту.

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