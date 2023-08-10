На Украине компанию Bacardi признали «спонсором войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины добавило в перечень «международных спонсоров войны» алкогольную компанию Bacardi Limited. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников», — указывается в публикации.

В агентстве отметили, что ранее Bacardi анонсировала свой уход из российского бизнеса, однако позже решила остаться в связи с низкой конкуренцией на алкогольном рынке.

По оценке НАПК, российское подразделение компании «Бакарды Рус», воспользовавшись ситуацией, импортировало товаров на $169 млн за год специальной военной операции РФ на Украине.

​​«Алкоголь действительно убивает, особенно когда крупнейшая в мире алкогольная компания продолжает платить налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику, тем самым спонсируя агрессию против Украины», — заключается в сообщении.

Рэпер Jay-Z заявил, что алкогольный бренд Bacardi пытается его обмануть.