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На ЗАЭС сообщили о восстановлении линии, питающей электроэнергией станцию

Специалисты восстановили работу линии, снабжающей электроэнергией ЗАЭС

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Reuters

Специалисты смогли восстановить работу линии 750 кВ, которая снабжает электроэнергией Запорожскую атомную электростанцию. Об этом говорится в Telegram-канале станции.

«В 13:50 линия 750 кВ «Днепровская» введена в работу», — отмечается в публикации.

Ночью действием защиты была отключена линия 750 кВ «Днепровская». Питание собственных нужд атомной электростанции осуществлялось от линии 330 кВ «Ферросплавная».

До этого сообщалось, что реактор четвертого блока Запорожской АЭС будет переведен в режим «холодного останова» в связи с выявленной технической неисправностью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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