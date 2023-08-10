Американцам до 8 ноября разрешили платить налоги в России

Минфин США опубликовал обновленную генеральную лицензию, продлив срок действия разрешения, согласно которому американцы могут платить налоги, сборы и импортные пошлины на территории РФ, передает ТАСС.

«<…> Гражданам США, а также предприятиям, которые находятся во владении граждан США или управляются ими прямым или косвенным образом, разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать и получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты <…> до 00:01 по времени восточного побережья США 8 ноября 2023 года», — сказано в документе.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, включая США. Президент поручил министерству иностранных дел направить этим странам уведомления о приостановке положений налоговых договоров, а правительству — внести в Государственную думу законопроект о приостановлении положений.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.