В России рассказали, что поддержит курс рубля

Для того, чтобы поддержать курс рубля сейчас, нужно работать над устранением дисбаланса на российском валютном рынке, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он уточнил, что пока в России сохраняется ситуация, когда предложение валюты недостаточно, а спрос на нее повышен.

Решение Центробанка РФ приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила привело к укреплению курса рубля на торгах, но только одна эта мера не способна оказать значимую поддержку нацвалюте, уточнил он. О прекращении покупок валюты на внутреннем рынке до конца года регулятор сообщил накануне.

«...Переломить тенденцию на российском валютном рынке без улучшения ситуации с дисбалансом на нем вряд ли получится. Пока он сохраняется из-за недостаточного предложения валюты и повышенного спроса на нее. Но подорожавшая в последние месяцы нефть должна хотя бы частично исправить это положение», — сказал Бабин.

Рубль на старте торгов резко укрепился, затем произошел откат. Курс евро символически обновил установленный вчера максимум с марта 2022 года, достигнув 107,9 рубля. Другие ключевые валютные пары приблизились к аналогичным вершинам, но затем ощутимо откатились от них. По данным Мосбиржи на 14:45 мск, доллар торгуется на уровне чуть выше 97 рублей, евро — 107 рублей, юань — 13 рублей.

Ранее в Госдуме нашли способ укрепить курс рубля.