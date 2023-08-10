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Россияне стали реже бронировать премиальные отели в Турции

АТОР: российские туристы стали реже бронировать премиальные отели в Турции

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Depositphotos

Россияне стали реже бронировать премиальные отели в Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Причины — рост цен на услуги по сравнению с прошлым сезоном и летний скачок евро к рублю.

Турецкие отели берут плату за номера и обслуживание в евро, уточнили в ассоциации. Поэтому при прочих равных при росте курса «европейца» к рублю стоимость путевки увеличивается.

«...Средний бюджет на поездки у клиентов остается без изменений в рублевом эквиваленте...туристы, которые в прошлом году могли себе позволить отели высокого уровня, были вынуждены рассматривать более бюджетный сегмент или переориентироваться на другие, преимущественно долларовые направления, например ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы», – привела АТОР комментарий туроператора Space Travel.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в конце июля объяснил снижение загрузки премиальных объектов рядом факторов, включая землетрясение, президентские выборы и прохладную погоду в начале июня. Экономист Реджеп Эрчин в начале июня спрогнозировал подорожание отдыха в Турции для российских туристов из-за роста цен и курса иностранной валюты по отношению к лире.

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