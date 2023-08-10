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ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной компании

Путин заявил, что ВТБ получит госакции Объединенной судостроительной компании

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что компания получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной компании. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

По словам Путина, вопрос о передаче пакета акций проработало Правительство РФ, после чего было сформировано соответствующее предложение. На данный момент 100% акций Объединенной судостроительной компании находятся в федеральной собственности.

«Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно», — поделился Путин.

Костин, в свою очередь, заявил, что ВТБ тесно работает с Объединенной судостроительной компанией.

«Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования», - пояснил глава ВТБ.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство в ближайшее время согласует «необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа».

До этого в компании сообщали, что стелс-корвет «Резкий» приступил к государственным испытаниям.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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