Поставщик Jim Beam заработал рекордную прибыль в России после ухода

Компания Denview Limited, поставляющая в Россию бурбон Jim Beam, получила рекордную за последние 5 лет прибыль от продаж в 2022 году, несмотря на летнее заявление о приостановке работы в РФ. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на данные из «Спарк».

По данным сервиса «Спарк», чистая прибыль компании выросла почти в 4 раза — с 69 млн до 269 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 91 млн рублей.

Компания продолжает активно нанимать сотрудников в России, разместив вакансии менеджера по ключевым клиентам и специалиста по маркетингу.

Аналогичную динамику показала компания «Campari Rus», поставляющая в Россию итальянский вермут Cinzano. Несмотря на заявление о сворачивании бизнеса, ее чистая прибыль выросла в 2 раза — до 508 млн рублей.

В то же время некоторые западные производители алкоголя после объявления об уходе из России понесли убытки. К примеру, прибыль в 722 млн рублей компании Moët Hennessy Distribution в 2022 году сменилась убытком в 213 млн рублей.

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