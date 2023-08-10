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Российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку в ближайшее время

Глава Минсельхоза Патрушев: Россия безвозмездно поставит зерно в Африку

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Yoruk Isik/Reuters

Россия начнет поставки зерна в страны Африки в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

Как подчеркнул Патрушев, Россия будет поставлять зерно африканским странам на безвозмездной основе.

Он уточнил, что пока речь идет о шести странах, в которые планируется поставить от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна. В данный момент это прорабатывается, отметил глава Минсельхоза.

«Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, планы России не приведут к прекращению роста стоимости на зерно и не изменят ситуацию на рынке продовольствия.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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