В России рассказали, как подъем ключевой ставки повлияет на рынок жилья

Подъем ключевой ставки охладит спрос на вторичные квартиры, в то же время на новостройки он не упадет. Такой прогноз газете «АиФ» дали эксперты рынка недвижимости, комментируя заявление заместителя председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин о возможном повышении ключевой ставки в сентябре.

Они объяснили, что рост ключевой ставки приведет к повышению ставок по ипотеке, и это несколько охладит спрос россиян на недвижимость, но в первую очередь вторичную. О вероятном уменьшении спроса на готовое жилье заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Уже сейчас ставки на рынке высокие, в районе 12% годовых, пояснила она.

Рынок новостроек сжался из-за снижения предложений от застройщиков, но спрос на новое жилье после решения регулятора не изменится, считает учредитель сети агентств недвижимости «Инженер» Елена Недоспасова.

«Восемь из десяти человек вообще не вникают, по какой ставке берут кредит. Им важно, по силам ли им окажется ежемесячный платеж. И если будет интересное предложение — например, траншевая ипотека или «ипотека за рубль» — то размер ставки не напугает. Вероятнее всего, будет, как и в прошлые периоды подъема ставки ЦБ: на месяц-два спрос чуть уменьшится, а потом пойдет новая волна сделок», — резюмировала эксперт.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 8,5% годовых. Регулятор 21 июля повысил ее сразу на 100 базисных пунктов, вслед за этим стали расти ставки по ипотеке в крупных российских банках.

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