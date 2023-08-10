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Китайская компания будет поставлять ресторанам искусственный фарш

Reuters: CellX запустит в Китае производство лабораторного фарша

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Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Китайская биотехнологическая компания CellX, основанная в 2020 году, в среду провела презентацию и дегустацию мяса, выращенного в лабораторных условиях из животных клеток. Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие состоялось в индустриальном парке на окраине Шанхая с участием представителей правительства, инвесторов и прессы. Гостям были предложены блюда из лабораторного мяса, в том числе шашлыки и тофу с фаршем.

По словам основателя и генерального директора CellX Яна Яна, себестоимость производства таких блюд на данный момент составляет менее 100 юаней (около 14 долларов) за порцию.

Компания является одним из лидеров в Китае в области культивированного мяса — этой перспективной отрасли, призванной создать экологичную альтернативу продуктам животноводства за счет выращивания мяса в лабораторных условиях, уточняет издание.

По словам Яна, себестоимость производства фунта лабораторного мяса CellX сейчас составляет около 100 долларов. Но к моменту запуска промышленного производства через 2-3 года компания рассчитывает снизить ее до 10 долларов за фунт.

К 2025 году CellX планирует построить завод для производства сотен тонн лабораторного мяса в год и начать поставки в рестораны Сингапура и США. В Китае пока нет разрешения регуляторов на вывод такой продукции на рынок, сообщает Reuters.

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