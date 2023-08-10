Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали, сработали ли антироссийские санкции

МИД РФ: МВФ и Всемирный банк подтверждают, что санкции против России не работают

close
100%
Shutterstock

Данные Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) показывают, что санкции против России не принесли ожидаемого результата. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы не упали ни в экономическую, ни в социальную пропасть, страна уверенно демонстрирует потенциал поступательного развития», — отметил дипломат, ссылаясь на данные Всемирного банка и МВФ.

По его словам, желание США и ЕС «задушить Россию» даже за счет благополучия собственных народов преобладает над здравым смыслом, так как Запад продолжает вводить новые пакеты санкций.

До этого ТАСС сообщал, что запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии с 9 августа.

Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Российская сторона неоднократно называла санкции нелегитимными.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях