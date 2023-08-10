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Цена нефти Brent превышала $88 за баррель впервые с января

Цена нефти Brent на бирже ICE превышала $88 за баррель впервые с 27 января

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Depositphotos

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE достигала $88 за баррель впервые с 27 января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

По состоянию на 10:21 мск 10 августа, стоимость Brent увеличивалась на 0,63% — до $88,06 за баррель.

К 10:35 мск цена Brent варьировалась в пределах $87,93 (+0,48%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре достигал на 0,52%, до $84,72 за баррель.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин поделился в беседе с «Газетой.Ru», что рост цен на нефть пока не поможет укреплению курса рубля.

9 августа курс рубля в начале торгов укрепился, но вскоре сдал позиции, символически обновив многомесячный минимум, установленный накануне. Доллар впервые с марта 2022 года немного превысил 97,5 рублей, евро — 107 рублей, юань — 13,5 рублей.

Ранее было названо «дно» рубля.

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