Украина считает, что Турции под силу возобновить зерновую сделку

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь возобновлению зерновой сделки. Об этом он заявил газете Corriere della sera.

«Турецкая дипломатия работает с российской дипломатией, однако мы строим альтернативные маршруты для экспорта пшеницы, не проходящие через Черное море», — сказал он.

При этом Кулеба исключил прямые переговоры с руководством России.

«В прошлом году соглашение по зерну было достигнуто при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана. Было два отдельных соглашения — с нами и с Москвой. Это может быть вариантом: необходим творческий подход к поиску решений», — сказал он.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что реанимирование зерновой сделки возможно лишь при выполнении требований Москвы. Он также добавил, что еще одним условием возобновления зерновой сделки является соответствие договоренностям заявленным гуманитарным целям.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.