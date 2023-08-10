Исследователи выявили высокую кадровую уязвимость промышленности РФ

Центр конъюнктурных исследований ВШЭ выявил высокий или критический уровень кадровой уязвимости во всех отраслях экономики РФ, передает РБК.

Уточняется, что в первом квартале почти во всех отраслях промышленности уровень кадровой уязвимости был относительно низким, однако он начал резко возрастать к июню. Заместитель директора Центра конъюнктурных опросов Инна Лола подчеркнула, что максимальную уязвимость во втором квартале транслировали преимущественно средне- и высокотехнологические производства.

На основе опроса руководителей более 20 тыс. организаций, в том числе промышленных, Росстатом, исследователи пришли к выводу, что острее всего нехватка квалифицированных кадров в автопроме и производстве транспортных средств, электрического оборудования, а также нефтепродуктов.

3 августа президент РФ Владимир Путин во время совещания по обрабатывающей промышленности заявил, что правительство работает над повышением производительности труда. Он отметил, что повышение производительности труда — это «принципиальный вопрос».

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.