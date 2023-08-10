Венесуэла разблокировала активы в Португалии

Вице-президент Венесуэлы по коммуникациям, культуре и туризму Альфред Насарет заявил, что банки и государственные промышленные компании страны, которые подали в суд Португалии на банк Novo Banco, где были заморожены их активы, выиграли в тяжбе и получат около $1,5 млрд. Об этом он написал в своем Twitter.

«Боливарианское правительство выигрывает суд и возвращает свои активы в Португалии. 1,5 вывели из Novo Banco», — написал вице-президент.

До этого вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС.

Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что страна готова предоставить в распоряжение комиссии по энергетике организации «крупнейшие в мире запасы нефти», а также бороться за построение многополярного мира. Родригес отмечает, что мир проходит этап коренной трансформации, когда находящиеся в упадке Соединенные Штаты уже не могут безоговорочно отдавать приказы другим странам.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.