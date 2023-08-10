Президент США Байден намерен просить конгресс выделить более $10 млрд на помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует в четверг, 10 августа, запросить у конгресса США дополнительно свыше $10 млрд для новой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Вашингтоне.

«Ожидается, что сумма превысит 10 миллиардов», — сказал источник.

По его словам, Байден обратится с данным запросом к законодательному органу США также 10 августа.

Накануне конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что американское правительство во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

8 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх говорила, что администрация США располагает как минимум $6 млрд на помощь Украине и может ее продолжать, не обращаясь к конгрессу за дополнительным финансированием.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщал, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.