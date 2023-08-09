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Центробанк ожидает повышения кредитных и депозитных ставок

ЦБ РФ сообщил об ожидании роста кредитных и депозитных ставок в ближайшие месяцы

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Мария Девахина/РИА Новости

В российском Центробанке сообщили, что ожидают повышения ставок по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы, передает ТАСС.

«В ближайшие месяцы вероятное повышение ставок по вкладам вслед за реализованным в июле и ожидаемым в краткосрочной перспективе дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики при прочих равных поддержит рост рублевых средств населения в банках», — сказано в сообщении.

Как там также указывается, в ближайшее время можно ожидать положительное влияние решения о поднятии ключевой ставки на уровень кредитных ставок.

До этого Центробанк РФ решил с 10 августа до конца 2023 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. В ЦБ объяснили, что это нужно для снижения волатильности финансовых рынков.

Банк России отметил, что будет принимать решение о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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