В России рассказали, как решение ЦБ не покупать валюту скажется на курсе рубля

Решение Центробанка РФ до конца года не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила может оказать поддержку курсу рубля и стабилизировать его в краткосрочной перспективе. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

Он назвал решение регулятора ожидаемым на фоне продолжающегося падения рубля.

«Если не сегодня, то скорее всего такое решение было бы принято в конце месяца, когда рост нефтегазовых доходов привел бы к чистым покупкам валюты со стороны Минфина и ЦБ на рынке (в августе сохранялись чистые продажи на уровне 0,5 млрд рублей в месяц). Теперь уместно ожидать, что ежедневные продажи валюты составят 2,3 млрд рублей до конца года. Это в целом ниже продаж в рамках бюджетного правила в первом полугодии. Так что данный фактор однозначно окажет поддержку рублю и поможет стабилизировать его в краткосрочной перспективе», — сказал эксперт.

Тем не менее фактор вряд ли сам по себе приведет к значительному укреплению рубля, считает Трифонов.

На торгах Мосбиржи в среду курс доллара впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 97,5 рублей, евро — 107 рублей, юань — 13,5 рублей.

Ранее было названо «дно» рубля.