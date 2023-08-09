Цена на газ в Европе достигла максимума за последние два месяца

Стоимость сентябрьского фьючерса на природный газ на хабе TTF, расположенном в Нидерландах, увеличилась на 31,7% и достигла $471,7 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные на сайте лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE).

В последний раз подобные цены на «голубое топливо» в странах региона наблюдались два месяца назад — 15 июня. Однако стоимость европейских фьючерсов продолжает расти, даже несмотря на рекордные запасы ресурсов в местных хранилищах.

Ранее уже сообщалось о том, что цены на газ в Европе превысили отметку в $400 за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 9 августа 14:10 мск данный показатель увеличился на 15,2%, но на этом рост не остановился.

При этом накануне заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович подтвердил, что западные компании хранят свой газ в хранилищах на Украине. По его словам, это решение способствует укреплению энергетической безопасности в регионе.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.