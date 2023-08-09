В России допустили новое повышение ключевой ставки Центробанка

Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 сентября может повысить ключевую ставку на 50-100 базисных пунктов. Такой прогноз газете «Известия» дал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Эксперт уточнил, что решение регулятора будет зависеть от баланса рисков на момент заседания, и ужесточение денежно-кредитной политики не станет сюрпризом.

В сентябре возможно повышение ключевой ставки, а чтобы сохранить ее, нужно реализовать дезинфляционные риски, которые в сейчас отсутствуют, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» 9 августа.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 8,5% годовых. Регулятор повысил ее на 100 базисных пункта 21 июля. Такое решение он объяснил текущими темпами инфляции, которые в пересчете на год превысили целевые 4%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» в июле допустил, что 15 сентября ставка может быть повышена на 50 базисных пунктов. К сентябрьскому заседанию годовая инфляция уже будет превышать 5% и требовать дальнейших действий регулятора, объяснил он.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.