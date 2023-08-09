Автоэксперт рассказал, как можно снизить цены на поездки в такси

Цены на поездки в такси для россиян можно уменьшить, если снизить стоимость бензина или зарплату таксистов, сказал «Общественной службе новостей» автоэксперт Владимир Сажин.

«Вот вам закон экономики: чтобы снизить стоимость товара или услуги, нужно убрать накладные и эксплуатационные расходы. В сфере такси это у нас амортизация автомобиля, цены запчастей, стоимость бензина, оплата труда и прибыль предприятия, которое предоставляет услугу пассажирских автоперевозок», — пояснил специалист.

Однако эксперт отметил, что при уменьшении заработной платы водителям такси ухудшится и безопасность дорожного движения, потому что не все согласятся работать за небольшие деньги.

«Увы, но я вынужден констатировать, что стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться. Но где вы вообще видели уменьшение цен хоть на что-то?» — заключил Сажин.

9 августа РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что стоимость поездки на такси в России достигла максимального значения за последние 10 лет: в июне она составила 32,53 рубля за 1 км пути.

Ранее сообщалось, что водитель такси сломал шлагбаум, чтобы подъехать к гостинице за клиентами.