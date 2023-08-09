Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал, как можно снизить цены на поездки в такси

Автоэксперт Сажин: снижение затрат на бензин и запчасти может помочь снизить цены на поездки в такси

close
100%
Shutterstock

Цены на поездки в такси для россиян можно уменьшить, если снизить стоимость бензина или зарплату таксистов, сказал «Общественной службе новостей» автоэксперт Владимир Сажин.

«Вот вам закон экономики: чтобы снизить стоимость товара или услуги, нужно убрать накладные и эксплуатационные расходы. В сфере такси это у нас амортизация автомобиля, цены запчастей, стоимость бензина, оплата труда и прибыль предприятия, которое предоставляет услугу пассажирских автоперевозок», — пояснил специалист.

Однако эксперт отметил, что при уменьшении заработной платы водителям такси ухудшится и безопасность дорожного движения, потому что не все согласятся работать за небольшие деньги.

«Увы, но я вынужден констатировать, что стоимость пассажирских автоперевозок будет только повышаться. Но где вы вообще видели уменьшение цен хоть на что-то?» — заключил Сажин.

9 августа РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что стоимость поездки на такси в России достигла максимального значения за последние 10 лет: в июне она составила 32,53 рубля за 1 км пути.

Ранее сообщалось, что водитель такси сломал шлагбаум, чтобы подъехать к гостинице за клиентами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях