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Цены на рис поднялись до максимума за 15 лет

Bloomberg: цены на рис выросли до максимума за 15 лет на фоне падения поставок

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Pixabay

Биржевые цены на таиландский белый рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли до $648 за тонну, что является рекордом с октября 2008 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на местную Ассоциацию экспортеров риса.

За последний год рост цен на злак составил почти 50%. 26 июля был побит трехлетний рекорд — $572 за тонну.

«Цены на рис в Азии взлетели до самого высокого уровня почти за 15 лет на фоне растущих опасений по поводу мировых поставок. Сухая погода угрожает производству в Таиланде, а крупнейший поставщик продукта — Индия — запретила экспорт некоторых его видов», — говорится в публикации.

Таиланд переживает период с небольшим количеством осадков — в этом месяце они составляют 60% от нормы. Власти страны приняли решение экономить воду и призвали фермеров страны перейти к выращиванию культур с ее минимальным потреблением. Речь идет о многолетних культурах, а рис относится к однолетним. В то же время правительство Индии ввело запрет на вывоз белого риса, кроме басмати. Это уже привело к сокращению поставок. В CNBC допустили, что мир может столкнуться с дефицитом злака.

Ранее сообщалось о скачке биржевых цен на пшеницу из-за атаки по Одесской области.

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