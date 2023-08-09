Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

Президент России Владимир Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Об этом свидетельствует указ главы государства, опубликованный на официальном интернет-портале правовых актов.

Это будет возможно сделать при невозможности исполнить государственные гарантии в валюте.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Также Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными государствами, включая США.

Кроме того, 8 августа стало известно, что Путин внесет в Государственную думу проекты поправок в законодательство, которые касаются порядка уведомления Организации Объединенных Наций и Совета Европы в случае введения или прекращения на территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения.

Ранее Путин подписал указ, который устанавливает новое почетное звание «Заслуженый работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ».