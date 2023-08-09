Курс доллара поднялся выше 98 рублей

Курс доллара в ходе торгов 9 августа поднялся выше отметки в 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:31 по мск курс доллара составил 98,07 рубля (+0,93%). По состоянию на 16:40 мск курс скорректировался до 97,97 рубля.

В то же время курс евро достиг отметки в 107,77 рубля, что на 1,16% выше, чем закрытие прошлой торговой сессии на Мосбирже. Китайский юань подрос до 13,5 рубля, что на 1,01% больше, чем по результатам прошедшего торгового дня.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин счел маловероятным укрепление российской валюты за счет текущего повышения цен на нефть.

«Нефтяные цены достигли максимальных с конца 2022 года уровней. Но этот позитив трудно заложить в текущие котировки рубля. Раньше это делали инвесторы и спекулянты, ожидания которых основывались на изменении внешних и внутренних драйверов, оперативно и существенно влияя на валютный курс. Однако после февраля прошлого года таких участников у нас стало намного меньше», — уточнил эксперт.

Он отметил, что основные игроки на рынке сейчас - это импортеры и экспортеры, которые исходят из текущих потребностей в валюте. А они формируются на базе внешнеторгового баланса с учетом ситуации внутри страны и за рубежом.

7 августа курс доллара поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.