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ВТБ запускает операции в цифровых рублях

ВТБ протестирует расчеты в цифровых рублях

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Shutterstock

ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении «ВТБ Онлайн» в рамках пилотирования реальных цифровых денег, заявил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Пилот на реальных деньгах стартует в ближайшее время. Участникам фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении «ВТБ Онлайн» станут доступны операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами, оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом — с помощью переводов по QR-коду.

«Мы стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в цифровых валютах, в которой не будет монополистов, и нам очень приятно быть в авангарде этих процессов. Участвуя в пилоте по цифровому рублю, мы получаем возможность первыми увидеть все преимущества использования цифровых валют и предложить нашим клиентам новые банковские продукты и услуги на совершенно новой технологической платформе», — отметил Кулик.

Он добавил, что сегодня существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены.

По его словам, платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов.

«Применение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем», — добавил Кулик.

Он подчеркнул, что на первом этапе пилота физические лица — участники фокус-группы ВТБ — получат возможность оплачивать цифровыми рублями услуги партнеров проекта. Например, московский метрополитен начнет тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт‎ с балансом билета «Кошелек».

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