В России хотят ввести возможность оплаты ЖКУ цифровыми рублями

Центробанк России разрабатывает возможность оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) цифровыми рублями. Об этом сообщил первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Как рассказала Скоробогатова, ЦБ разрабатывает шаблоны для автоматических платежей. Она уточнила, что клиент сам будет выбирать, хочет он использовать этот шаблон или нет.

«Мы начнем с простых шаблонов: оплата ЖКХ, переводы, а дальше будем думать, как эти шаблоны расширять», — сказала первый зампред регулятора.

Она также добавила, что прекратить использовать такой шаблон можно будет в любой момент.

9 августа стало известно, что ЦБ начнет тестирование реальных операций с цифровыми рублями с 15 августа, в нем примут участие 13 банков.

Ранее эксперт заявил, что цифровой рубль упростит работу структурам, занимающимся сбором информации о тратах россиян, и сделает данные людей более открытыми.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.