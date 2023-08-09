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Организаторы фестиваля в Финляндии разорвали отношения с Heineken из-за России

Финский фестиваль разорвал партнерство с Heineken из-за работы компании в РФ

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Artur Widak/Global Look Press

Организаторы музыкального фестиваля Flow в Финляндии разорвали отношения с Heineken из-за деятельности компании в России. Об этом говорится на сайте фестиваля.

«Мы пересмотрели ситуацию и пришли к выводу, что стоит прекратить сотрудничество с брендом Heineken», — говорится в сообщении.

Напитки Heineken будут заменены продуктами финского производителя пива Hartwall.

Ранее сообщалось, что руководство нидерландского пивоваренного концерна Heineken нашло покупателя на собственный бизнес на территории России. На этом фоне в регуляторные органы РФ была подана заявка на одобрение данной сделки, сообщается в ежеквартальном отчете компании.

При этом в Heineken не стали раскрывать название компании, которая собирается приобрести российские активы пивоваренного концерна. Это объясняется тем, что пока руководство нидерландской фирмы не получило одобрения на осуществление данной сделки, уточняется в пресс-релизе.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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