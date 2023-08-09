Эксперты назвали четыре ключевых канала оттока капитала из России

Рекордный отток капитала из России в 2022 году составил 243 млрд долларов. Такие данные приводят эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем исследовании.

По оценкам аналитиков, основной вклад в эту сумму внесли четыре ключевых канала. Самым масштабным из них оказалось изменение модели финансирования внешней торговли. На торговые кредиты и авансы ушло $66 млрд.

Второе место занимает погашение российскими компаниями и банками внешних долгов в размере $62 млрд. Также значимый отток произошел по операциям физических лиц — $47 млрд было выведено на депозиты за рубеж и потрачено на покупку наличной валюты. Еще $40 млрд составило изъятие прямых иностранных инвестиций из российской экономики, говорится в исследовании

Эксперты называют масштаб оттока аномальным, но объяснимым в условиях экономического шока 2022 года. По их мнению, в текущем году его интенсивность уже существенно снизилась.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.