В ЦБ назвали дату начала тестирования операций с цифровыми рублями

Центробанк России начнет тестирование реальных операций с цифровыми рублями с 15 августа. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в ТАСС.

Как рассказала Скоробогатова, участвовать в тесте будут все 13 российских банков, которые подтвердили техническую готовность. Во вторую очередь к тестированию реальных операций с цифровым рублем присоединятся еще 16 банков.

«13 банков прошли все подготовительные мероприятия касательно и технической подготовки, и разработки мобильного приложения своего и готовы с нами 15 августа начать операции с реальными клиентами», — сказала она.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах цифрового рубля для россиян. Эксперты предупреждают, что цифровой рубль упростит работу структурам, занимающимся сбором информации о тратах россиян, и сделает данные людей более открытыми.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.