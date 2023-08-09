Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ назвали дату начала тестирования операций с цифровыми рублями

ЦБ: принять участие в тестировании цифрового рубля готовы 13 банков

close
100%
Shutterstock

Центробанк России начнет тестирование реальных операций с цифровыми рублями с 15 августа. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в ТАСС.

Как рассказала Скоробогатова, участвовать в тесте будут все 13 российских банков, которые подтвердили техническую готовность. Во вторую очередь к тестированию реальных операций с цифровым рублем присоединятся еще 16 банков.

«13 банков прошли все подготовительные мероприятия касательно и технической подготовки, и разработки мобильного приложения своего и готовы с нами 15 августа начать операции с реальными клиентами», — сказала она.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах цифрового рубля для россиян. Эксперты предупреждают, что цифровой рубль упростит работу структурам, занимающимся сбором информации о тратах россиян, и сделает данные людей более открытыми.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях