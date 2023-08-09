Курс евро на Мосбирже поднялся выше 107 рублей

Евро на Мосбирже поднимался выше 107 рублей впервые с марта 2022 года, юань — выше 13,5 рублей, сообщается на сайте Мосбиржи.

По состоянию на 10:47 мск евро рос на 1,56% — до 107,06 рублей. В то же время доллар прибавлял 0,06%, торгуясь на отметке в 97,16 рублей.

Ранее Центробанк РФ установил на 9 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,0755 рубля, следует из материалов регулятора. Это на 49 копеек ниже предыдущей отметки.

Официальный курс евро снижен на 62 копейки, до 105,4352 рубля, а юаня — на 13 копеек, до 13,277 рубля.

По данным Мосбиржи на 16:00 мск, доллар торгуется на отметке 96,8325 рублей, прибавляя 1,57% с начала торгов. Курс евро находится у отметки 106 рублей (плюс 0,7%), а юаня — 13,364 рубля (плюс 0,126%).

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ослабление рубля к мировым валютам на торгах во вторник связано со снижением цен на нефть. Они начали уменьшаться 7 августа после роста в течение шести недель подряд.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.