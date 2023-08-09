Минсельхоз рассказал, от чего зависят цены на чай и кофе в России

Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что на стоимость чая, кофе и шоколадных изделий в стране в первую очередь влияет цена на импортное сырье, передает ТАСС.

«На цену такой продукции, как чай, кофе, шоколадные изделия в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России», — заявили в министерстве.

Минсельхоз также добавил, что на российском рынке сформирован широкий ассортимент чая, кофе и шоколадных изделий в различных ценовых категориях.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители чая и кофе предупредили о повышении цен с сентября. По данным издания, это связано с падением курса рубля и подорожанием импорта.

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