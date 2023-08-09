Украина в июле сократила экспорт зерна через порты

Экспорт зерна с Украины упал в 1,4 раза, а доходы сократились почти вдвое на фоне выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости, которое провело анализ данных таможни и Минсельхоза Украины.

Согласно данным министерства сельского хозяйства, как пишет агентство, Украина экспортировала в июле 2,3 млн тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, что на 38% меньше, чем в июне. Поставки кукурузы на мировой рынок сократились вдвое, на треть уменьшился экспорт пшеницы.

Основное сокращение, согласно анализу агентства, пришлось на экспорт зерновых через порты. В июле через порты отправили 1,67 млн тонн зерна, то есть всего 46,5%. В то время как поставки по железной дороге, фурами и паромами выросли на 6%.

По данным агентства, доходы Украины от экспорта зерна упали до $380,4 млн. В июне этот показатель составлял $712 млн.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.