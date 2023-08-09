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В Британии рассказали о недовольстве санкциями против России

Парламентарий Бэлф: часть компаний Британии недовольны санкциями против России

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Shutterstock

Британские компании, неудовлетворенные санкциями против России, ищут способы обхода ограничений, сообщил член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф в интервью газете «Известия».

Он отметил, что компании редко высказывают свое недовольство публично и ищут возможности для обхода санкций. Многие из них осуществляют торговлю через дочерние компании, зарегистрированные в странах, которые имеют более мягкую позицию по отношению к России.

По словам Бэлфа, его друзья в России говорят, что последствия санкций не так серьезны, как утверждают правительства Великобритании и США. Однако в настоящее время в парламенте не обсуждается вопрос о смягчении санкций. Бэлф добавил, что тема санкций «окутана завесой молчания».

7 августа российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что эмират не стал присоединяться к санкциям против России и занял в этом вопросе твердую позицию.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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