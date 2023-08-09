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ЦБ РФ допустил увеличение ключевой ставки

Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В сентябре возможно повышение ключевой ставки Банка России, чтобы сохранить ее, необходимо реализовать дезинфляционные риски, которые в настоящее время отсутствуют, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Об этом пишет РИА Новости.

На заседании 21 июля Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5% годовых. Тогда же Центральный Банк немного изменил свой сигнал относительно ключевой ставки, отметив, что он по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без указания на постепенное увеличение текущего инфляционного давления.

«Для того чтобы ставка в конечном итоге осталась неизменной, необходимо, чтобы действительно появились дезинфляционные риски, которые в настоящее время не наблюдаются», — сказал Заботкин в интервью газете «Известия» в ответ на вопрос о возможном решении Банка России по ставке в сентябре.

Заботкин напомнил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — предполагает возможность ее сохранения без изменений. «Однако, исходя из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в своем сообщении допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то существует вероятность, что это будет сделано уже на следующем заседании», — отметил заместитель председателя Банка России.

8 августа Центробанк назвал причину ослабления рубля в июле. Курс рубля ослабился по отношению к доллару на 2,3% в июле, и это связано со снижением торгового баланса, говорится в сообщении.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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