ЕК подтвердила использование компаниями Запада газохранилищ Украины

Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил в соцсети X («икс», ранее Twitter), что Еврокомиссия официально подтвердила, что компании западных стран используют газохранилища на Украине для хранения своего газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Европейские газовые трейдеры все больше используют мощности по хранению газа на Украине, это укрепит энергобезопасность Европы», — отметил он.

Шефчович указал, что этого удалось добиться с помощью «активного диалога между трейдерами и сотрудничества Европейский союз — Украина».

В конце мая министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что западные страны не переставали приобретать российский газ и нефть, но теперь они это делают через обходные пути.

5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Европейского Союза на морские поставки нефти из России. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий.

Ранее на Западе усомнились в эффективности санкций из-за роста нефтяных доходов России.