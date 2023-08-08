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В Минцифры продлили работу на удаленке после падения беспилотников

Baza: сотрудники Минцифры три месяца будут на удаленке после падения дронов

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Сотрудники Минцифры будут работать в удаленном формате три, а не два месяца после падения беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Изначально руководители министерства сообщили своим сотрудникам, что на работу они смогут выйти через два месяца, но потом стало ясно, что на ремонт башни «IQ-квартал» в «Москве-Сити», которую дважды атаковали беспилотники, потребуется чуть больше времени», — следует из поста.

Два беспилотника врезались в башни «Москва-Сити» в ночь на 30 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о незначительном повреждении фасадов двух офисных башен в «Москве-Сити» в результате атаки. В Минобороны РФ заявляли, что БПЛА упали после подавления средствами радиоэлектронной борьбы. Еще один летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны в небе Одинцовского района Подмосковья.

В ночь на 1 августа башня «IQ-квартал» «Москва-Сити» была атакована снова — на этот раз беспилотник был подавлен силами РЭБ и врезался в здание на уровне 21 этажа, где находится офис Минэкономразвития. В экстренных службах сообщали о взрыве в «IQ квартале». Сотрудников Минэкономразвития также перевели на удаленную работу.

Ранее сообщалось, что россияне смогут застраховать жилье от падения дронов.

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