Минфин оценил дефицит бюджета России за январь-июль

Федеральный бюджет России в январе-июле, по предварительной оценке Минфина РФ, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей. За семь месяцев дефицит бюджета достиг 1,8% ВВП.

Минфин вновь вернулся к публикации оценки размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП. Последний раз такие данные ведомство давало в июне 2021 года после паузы в девять месяцев. Однако затем министерство вновь прекратило это делать. За июль размер дефицита бюджета вырос на 222 млрд рублей.

Доходы бюджета за семь месяцев составили 14,525 трлн рублей, и это на 7,9% ниже объема поступлений за аналогичный период 2022 года.

Ненефтегазовые доходы выросли на 19,8% в годовом выражении и достигли 10,332 трлн рублей. Минфин отмечает, что динамика поступлений крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области, в том числе, к 2021 году.

Нефтегазовые доходы в январе-июле продолжили снижаться. Они упали на 41,4% год к году и составили 4,193 трлн рублей. Минфин объяснил это высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть российской марки Urals, падением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

Базовые нефтегазовые доходы увеличились на 31,4%, до 4,59 трлн рублей. Уточнение механизма определения налоговой базы «нефтяных» налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов приведут к дальнейшему росту налоговых поступлений во втором полугодии, считают в Минфине.

Расходы бюджета в январе-июле достигли 17,341 трлн рублей. Это на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По мнению Минфина, месячная динамика исполнения расходов вышла на нормальный уровень.

По оценкам министра финансов Антона Силуанова, дефицит федерального бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, но точный размер будет определен по итогам третьего квартала.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.